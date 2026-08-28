Вова с граффити-стены: как мурал в Красногорске учит детей спешиваться с самоката

В подмосковном Красногорске появился необычный мурал, посвященный безопасности на дорогах. Граффити-изображение разместили у парка и пруда, а главным героем рисунка стал персонаж по имени Вова — теперь он будет встречать детей по пути на прогулку и визуально напоминать им о необходимости соблюдать правила дорожного движения, сообщил REGIONS.

Место для нанесения мурала выбрали не случайно, поясняют организаторы. Рядом находятся зона отдыха и водоем, куда регулярно приходят семьи с маленькими детьми, поэтому именно здесь появление яркого тематического предупреждения особенно уместно. В день торжественного открытия организаторы рассчитывали на участие примерно 100 юных горожан, однако долго рассматривать новое уличное панно ребятам не пришлось — полученные знания сразу же закрепили на практике.

«Мы хотели, чтобы люди, проходя мимо мурала, обращали внимание на то, что там написано, и потом вспоминали это правило», — рассказала заместитель генерального директора по связям с общественностью Союза безопасности дорожного движения Московской области Полина Вандровская.

Для детей организовали несколько интерактивных станций. На одной из них юные пешеходы учились правильно спешиваться с самоката перед пешеходным переходом, на другой — своими руками мастерили световозвращающие брелоки. Кроме того, у ребят была возможность пообщаться с сотрудником Госавтоинспекции, который, по всей видимости, ответил на вопросы и напомнил о ключевых правилах поведения на проезжей части.

Проведение подобной акции, отмечают инициаторы, особенно актуально накануне 1 сентября: впереди начало учебного года, а с приходом осени световой день становится короче, что требует от детей и их родителей повышенной внимательности на дорогах и использования световозвращающих элементов.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Кристина Ларина ]

Для Союза безопасности дорожного движения эта работа не первая в рамках взаимодействия с детской аудиторией. Как сообщили организаторы, летом в рамках проекта «Школа ПДД» специалисты провели в детских лагерях цикл мероприятий под названием «Безопасное лето». За три летних месяца игровые занятия и квесты в рамках этого проекта прошли более чем для 2,1 тыс. детей из Подмосковья.

Вдохновившись результатами летней кампании, организаторы заявили о намерении продолжить проект. По их словам, в планах — появление тематических муралов и в других городских округах региона.

Ранее сообщалось, что мурал с панорамой мегаполиса появился на фасаде школы в ЖК «Мытищи Парк».