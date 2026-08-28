Баллончик против камеры: чем закончилась ночная попытка разрисовать арку в Лобне — граффитистам грозит штраф?

Ночная попытка оставить граффити в арке жилого дома в подмосковной Лобне обернулась конфликтом с очевидцем. Как сообщает REGIONS, один из молодых людей применил перцовый баллончик, а после того, как происходящее начали снимать на камеру, нарушители предпочли скрыться.

Об инциденте, который произошел в ночь на 28 августа, местный житель рассказал в городском паблике. По его словам, внимание привлекли двое молодых людей, которые в темное время суток рисовали граффити в арке дома № 23 на улице Ленина. Когда мужчина приблизился к ним, чтобы сделать замечание, один из участников процесса достал перцовый баллончик и направил его в сторону очевидца. Тот, в свою очередь, решил зафиксировать происходящее на телефон — и после этого оба нарушителя разбежались в разные стороны.

Автор публикации поделился и выводами из случившегося: в дальнейшем в подобных ситуациях он намерен вести съемку с безопасного расстояния. Такая тактика, по его замыслу, позволит фиксировать случаи появления незаконных надписей на стенах жилых домов, не приближаясь к потенциально агрессивным нарушителям.

Ситуацию прокомментировал подмосковный юрист, преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин РТУ МИРЭА Андрей Мелентьев. В беседе с REGIONS он разъяснил, что нанесение граффити на стены многоквартирного дома без согласия собственников является нарушением, которое влечет административную ответственность. По его словам, в этом случае предусмотрен штраф в размере от ₽300 до ₽500.

Однако, как уточнил эксперт, если рисунок причинил имуществу значительный ущерб, то при определенных обстоятельствах действия вандалов могут получить уже иную — уголовно-правовую — оценку. В таком случае среди возможных санкций фигурирует штраф до ₽40 тыс., а также могут быть назначены более строгие виды наказания.

Особого внимания, по мнению юриста, заслуживает и эпизод с применением перцового баллончика. Мелентьев пояснил, что правоохранительные органы могут оценить и этот аспект произошедшего. Если средство будет применено и человеку причинят легкий вред здоровью, то при наличии предусмотренных законом обстоятельств ответственность может наступить по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Какие именно санкции будут применены, подчеркнул юрист, зависит от конкретной квалификации произошедшего.

«Если действия признают мелким хулиганством, нарушителям может грозить штраф от ₽500 до ₽1 тыс. либо административный арест до 15 суток. Окончательную квалификацию определят правоохранительные органы с учетом размера ущерба, поведения молодых людей и последствий инцидента», — подчеркнул Мелентьев.

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