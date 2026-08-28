«Гриб в модном леопардовом окрасе»: в Сети гадают, какой необычный гриб нашел житель Подмосковья

Любитель тихой охоты, отправившись в лес под Волоколамском, обнаружил необычный гриб, который вызвал у него вопросы. Свою находку мужчина визуально сравнил с крупной темной сыроежкой с крапинками, однако обратил внимание на характерную деталь: на внутренней стороне шляпки он заметил пористую поверхность, сообщил REGIONS.

Чтобы разобраться, что именно попало ему в руки, грибник сфотографировал находку и опубликовал снимки в тематическом сообществе во «ВКонтакте». В своем посте он обратился к подписчикам с просьбой помочь идентифицировать вид гриба, и пользователи не остались равнодушными. Одна из участниц обсуждения в комментариях обратила внимание на его оригинальную расцветку, что еще больше подогрело интерес к загадочному лесному экземпляру.

«Необычный гриб в модном леопардовом окрасе. Мода на анималистичный принт захватила даже подмосковные леса», — написала Анна.

За разъяснением корреспондент REGIONS обратился к специалисту. Миколог Гавриил Мелькумов, изучив представленные фотографии, дал четкий ответ: на снимках запечатлен трутовик чешуйчатый.

«Это трутовик чешуйчатый — гриб, который может селиться на ослабленных и поврежденных деревьях. Иногда он появляется и на внешне здоровых стволах. По сути, это раневой паразит: он проникает в древесину через повреждения и постепенно разрушает ее», — рассказал Мелькумов.

Эксперт также рассказал о практической стороне вопроса. По его словам, этот гриб имеет и определенное хозяйственное значение. Мелькумов пояснил, что молодые экземпляры трутовика чешуйчатого принято считать условно-съедобными. Однако он подчеркнул, что собирать их стоит исключительно при условии точного определения вида и только после правильной кулинарной обработки — в противном случае употребление может быть небезопасным.

Ранее сообщалось, что лисички в Подмосковье подешевели.