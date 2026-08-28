Начальник заставил сотрудницу сделать 200 приседаний, что едва не привело к ее гибели

В китайском городе Ханчжоу сотрудницу по имени Ян заставили сделать 200 приседаний в наказание за невыполнение плана, после чего у нее развилось опасное заболевание, из-за которого она потеряла работу и вынуждена была требовать компенсацию через трудовую инспекцию. Об этом сообщает South China Morning Post.

Ян работала финансовым консультантом, но фактически занималась маркетингом. Ее начальник Чжан требовал ежедневно совершать 200 звонков и находить не менее двух клиентов. 28 июля девушка не справилась с заданием. Начальник предложил выбор: сделать 200 приседаний или заплатить штраф. Ян, не имея денег, выбрала приседания и записывала процесс на видео.

После упражнений она едва стояла на ногах, они сильно болели. Из-за финансовых трудностей девушка не пошла к врачу, но спустя пять дней, заметив потемнение мочи, обратилась за помощью. Медики диагностировали рабдомиолиз — разрушение мышечных волокон с попаданием продуктов распада в кровь, что могло привести к почечной недостаточности. Лечение обошлось в ¥1400 (почти ₽18 тыс.).

Из-за болезни Ян уволилась и обвинила компанию в том, что невыполнимые цели были способом вынудить ее уйти. Она потребовала от Чжана возместить расходы на лечение и транспорт, а также выплатить компенсацию. Начальник признал нарушение трудовых норм, но отказался платить. Девушка обратилась в трудовую инспекцию.



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