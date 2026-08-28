К 13 годам колонии приговорили мужчину за попытку сбыта 5 кг наркотиков в Подмосковье

Суд в Жуковском вынес приговор 36-летнему мужчине, который пытался сбыть более 5 кг наркотиков. Злоумышленника приговорили к 13 годам колонии строгого режима, сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, мужчина получил от соучастника информацию о месте расположения тайника с наркотиками. Забрав запрещенные вещества, он погрузил их в свой автомобиль для транспортировки. Однако машина была остановлена сотрудниками ГАИ для досмотра. В результате правоохранители обнаружили в багажнике свертки с наркотиками.

Автомобиль и мобильный телефон, которые принадлежали осужденному и использовались им при совершении преступления, были конфискованы в доход государства. Уголовное дело в отношении соучастника было выделено в отдельное производство.