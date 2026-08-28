Жителям Подмосковья напомнили о важности соблюдения правил безопасности на железной дороге

Жителям Подмосковья в рамках акции «Сохрани себе жизнь» напомнили о важности соблюдения правил безопасности на железной дороге. Мероприятие прошло в 40 округах региона, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках проекта волонтеры, представители областного Минтранса, муниципальных администраций, транспортной полиции, ЦППК и РЖД раздали пассажирам на железнодорожных станциях информационные листовки. Детям вручили сладости и закладки для книг.

С начала 2026 года в Подмосковье на железной дороге погибли 116 человек. В целях профилактики несчастных случаев на объектах инфраструктуры ежедневно дежурят волонтеров и сотрудники администраций округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году компании «Мострансавто» передадут более 200 новых автобусов.