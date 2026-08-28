Переработки по-новому: россиянам пояснили, за что работодатель обязан платить в двойном размере

С 1 сентября 2026 года работодатели смогут легально привлекать персонал к переработкам до 240 часов в год, что вдвое больше действующего норматива. Однако для ряда профессий порог останется прежним, а за первые 120 часов сверхурочных гарантирован повышенный коэффициент. Юристы в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» предупреждают: попытки заменить доплату премией или устные договоренности без приказов являются грубым нарушением, за которое можно требовать компенсацию через суд или трудовую инспекцию.

Грядущие изменения в Трудовом кодексе с 1 сентября 2026 года касаются практически всех наемных специалистов, но с важными оговорками. Новый годовой лимит в 240 часов не распространяется на сотрудников вредных производств третьей и четвертой степени (шахтеры, сталевары, химики, водолазы), а также на госслужащих и муниципалов, совмещающих должности более четверти месячной нормы. Для них «потолок» остается на отметке 120 часов в год.

Особый режим вводят для предпенсионеров, пенсионеров и работников с вредными условиями первой и второй степени (водители автобусов, лаборанты, электросварщики). Наниматель вправе задействовать их сверх 120 часов исключительно при наличии письменного согласия и справки об отсутствии медпротивопоказаний. Без этих двух документов привлечение к переработкам незаконно.

Как теперь считают деньги за лишние часы

Порядок оплаты разделен на два этапа. Первые 120 часов сверхурочных в году оплачиваются по классической схеме: два начальных часа в полуторном размере, все последующие — в двойном. С 121-го часа каждый отработанный час должен тарифицироваться не ниже двойной ставки. Это значит, что повышенный коэффициент становится бессрочным до конца года.

Главные уловки работодателей и позиция закона

Юристы выделяют два типичных нарушения. Первое — полное отсутствие документального оформления. Сверхурочная работа всегда инициируется руководством, и факт переработки обязан фиксироваться в письменном приказе и табеле учета. Если приказа нет, время не учтено — это прямое основание для спора.

Второе, более изощренное нарушение — попытка заменить обязательную повышенную оплату разовыми премиями или надбавками. Как поясняет директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин, это две разные выплаты с разной правовой природой. Премия — это поощрение за качество, а сверхурочные — компенсация за увеличенное время труда. Подмена понятий позволяет работодателю экономить, но не соответствует букве закона.

Инструкция для сотрудника: отказаться или взыскать

Закон дает право отказаться от переработки в любой момент, за исключением чрезвычайных ситуаций, прямо прописанных в кодексе. Никаких дисциплинарных взысканий за такой отказ быть не должно — это позиция подтверждена судебной практикой.

Если же сотрудник согласился, но столкнулся с неоплатой или «премиальной» схемой, алгоритм защиты двухступенчатый. Первый шаг — жалоба в Государственную инспекцию труда, которая проведет внеплановую проверку и выдаст предписание. Второй, более действенный вариант — подача иска в суд о взыскании недополученных сумм. Судебные органы в таких делах чаще встают на сторону работника, особенно при наличии письменных доказательств (графиков, переписок, приказов). Главное — не бояться требовать оплату и фиксировать каждый случай задержки на работе.