Чемпионат среди нештатных формирований по выполнению мероприятий по гражданской обороне прошел в Можайске

Специалисты ГУФСИН России по Московской области приняли участие в открытом Чемпионате среди нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. Состязания прошли на территории Бородинского военно-исторического музея-заповедника в Можайске.

Мероприятие было организовано Правительством Московской области и ГУ МЧС России по Московской области с целью отработки практических навыков и проверки готовности сил гражданской обороны.

За победу в соревнованиях боролись свыше 250 специалистов в составе 71 команды из Подмосковья и ЦФО. Участники продемонстрировали свои навыки в номинации пожарно-спасательное звено, а также проявили себя как эксперты в оценке мастерства участников.