Актер из Подмосковья снялся в новом фильме о предотвращении теракта вместе со звездами «Доярки из Хацапетовки»

Актер подмосковного театра «Театральный ковчег в Дубраве» Максим Беляев исполнил одну из центральных ролей в полнометражной картине «Позывной „Аскет“» (16+). Информация об этом появилась в соцсетях театрального коллектива. На съемочной площадке артист работал вместе с известным актером Кириллом Жандаровым. Закрытый премьерный показ для членов съемочной группы уже состоялся в московском кинотеатре «Синема Парк Европейский», а в широкий прокат лента выходит 10 сентября, сообщил REGIONS.

Новый фильм режиссера Евгения Татарова представляет собой экшн-драму, в которой напряженный сюжет боевика переплетается с психологической историей отношений отца и дочери. События картины разворачиваются на фоне предотвращения крупного теракта, что держит зрителя в постоянном напряжении вплоть до финальных титров.

Для Максима Беляева эта роль стала еще одной страницей в кинобиографии. Ранее артист уже появлялся в нескольких проектах, среди которых — нашумевший сериал «Слова пацана. Кровь на асфальте» (18+). Кроме того, он сыграл главную роль в короткометражной ленте «Немой» (16+), которая стала лауреатом национальной кинопремии «Золотой орел».

Партнерами Беляева по съемочной площадке выступили Евгений Шириков, известный по фильмам «Красивая жизнь» (18+) и «Чикатило» (18+), а также Кирилл Жандаров, чьи работы знакомы зрителям по лентам «Доярка из Хацапетовки» (16+) и «И все-таки я люблю…» (16+).

Максим Беляев — выпускник Ярославского театрального института, служит в «Театральном ковчеге в Дубраве» уже более двух лет и занят в ключевых спектаклях репертуара. Коллеги и руководство театра с гордостью следят за его кинематографическими успехами. Параллельно с киносъемками артист продолжает выступать на родной сцене. В минувшем театральном сезоне он сыграл главную роль в постановке чеховского «Иванова» (12+).

Оценить новую работу актера жители Подмосковья смогут в сети кинотеатров «Синема Парк» с 10 сентября.

Ранее сообщалось, что музей-заповедник «Горки Ленинские» подготовил программу ко Дню российского кино и Ночи кино.