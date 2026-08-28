Союзники США усомнились в их силе: Пентагон потерял влияние из-за провалов в Иране

Американские союзники все чаще ставят под сомнение боеспособность и решимость Вашингтона, и, по данным Politico, главной причиной стала неудача в сдерживании Ирана, сокращение военного присутствия в Европе и Азии, а также «примирительный подход» президента Трампа к противникам. Об этом сообщает Politico.

Издание ссылается на бывших высокопоставленных чиновников Пентагона. Они заявляют, что текущие ресурсы США не позволяют говорить о надежном сдерживании. Очевидный вопрос, который не решаются задать администрации: есть ли у Соединенных Штатов по-прежнему убедительное средство устрашения? И сейчас, судя по состоянию запасов ракет-перехватчиков и других ключевых боеприпасов, разрыв между заявлениями и возможностями становится все более очевидным.



Неспособность «укротить» Иран вкупе с сокращением сил в Тихоокеанском регионе и Европе, а также сигналы Трампа в сторону Москвы и Пхеньяна создают у союзников ощущение, что Вашингтон перестает быть гарантом безопасности. В Пентагоне признают — происходит реальная утрата доверия, и это может изменить расстановку сил во всем мире.



Ранее американские моряки взбунтовались из-за ужасных условий на авианосце.