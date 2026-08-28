С 1 сентября в подольской школе No29 имени П.И. Забродина стартует уникальный проект — здесь впервые откроется профильный спортивный класс, сообщил REGIONS.

Набор рассчитан на 30 человек. Ученики нового класса будут осваивать волейбол, баскетбол, футбол и самбо — динамичные дисциплины, которые пользуются наибольшей популярностью среди подростков. Однако главная задача — чтобы школьники не жертвовали общеобразовательной программой ради тренировок. Для этого разработан сбалансированный учебный план, органично сочетающий углубленную физподготовку с обязательными школьными предметами.

Партнером проекта выступил Подольский социально-спортивный институт. В течение года для школьников здесь проведут серию мастер-классов с участием действующих тренеров и спортсменов, а также товарищеские матчи с другими школами.

Инициатива вписывается в рамки проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Школьная лига», в котором в Подольске уже участвуют более 3 тыс. учащихся. Программа соревнований постоянно расширяется, охватывая новые направления: настольный теннис, медиалига, КВН и интеллектуальные игры.

Для Подольска спортивный класс станет новой точкой роста в воспитании здорового, активного и целеустремленного поколения, а для учеников — дополнительным шансом проявить себя, найти опытных наставников и добиться серьезных результатов.

Стоит отметить, что это не единственное новшество, которое появится в городском округе в новом учебном году. С 1 сентября подольские старшеклассники будут учиться с прицелом на будущую специальность — все 10-е и 11-е классы переведены на предпрофессиональное обучение. Кроме того, в День знаний начнут работу 234 математических класса. Десять школ войдут в пилотный проект «Киберурок», еще три присоединятся к кадетскому движению.

Ранее сообщалось, что в школах Подмосковья введут «Киберурок» по цифровой безопасности.