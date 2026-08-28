ДНК Брежнева, 50 тыс. пробега и цена, за которую можно купить квартиру: на продажу выставили «Волгу» 1989 года

В Подмосковье на продажу выставили редкий экземпляр советского автопрома — ГАЗ‑24 «Волга» 2.4 MT 1989 года выпуска, пробег которого составляет 50 тыс. километров. Об этом сообщает REGIONS.

Речь идет о модификации 24‑11. Как подчеркивает продавец, перед потенциальными покупателями — не реплика и не распространенная версия 24‑10, а оригинальный автомобиль, который ранее числился в 19‑м таксопарке. Этот нюанс, по его словам, принципиально важен, поскольку именно принадлежность к таксомоторному парку и отличает данный экземпляр от более массовых моделей, вышедших с конвейера Горьковского автозавода в 1980‑х.

Техническое состояние машины, как утверждает владелец, не вызывает нареканий. Транспортное средство полностью готово к повседневной эксплуатации: двигатель работает исправно, зафиксированы хорошая компрессия и стабильное давление масла, проведена регулировка клапанов, а подвеска своевременно обслужена. Продавец обращает особое внимание на инвестиционную привлекательность лота: по его мнению, данный экземпляр со временем не потеряет в цене — в отличие от широко распространенных машин модификации 24‑10, которые на вторичном рынке встречаются значительно чаще.

Самая неожиданная деталь, которую приводит владелец, касается салона автомобиля. Он сообщил, что на сиденье уникального авто ранее была обнаружена ДНК Леонида Ильича Брежнева. Каким образом генетический материал генсека оказался в такси, не уточняется, однако эта деталь добавляет истории дополнительную интригу.

Для контекста стоит напомнить, что ГАЗ‑24 «Волга» выпускался на Горьковском автозаводе с конца 1960‑х годов вплоть до 1992 года и в советское время считался престижным легковым автомобилем среднего класса. Модификация 24‑11, к которой принадлежит выставляемый на продажу экземпляр, — это специализированная версия, созданная для работы в такси. Ее характерными чертами были упрощенная отделка салона, усиленная подвеска, рассчитанная на интенсивную эксплуатацию, наличие таксометра и особые элементы оформления. В то же время модель 24‑10 представляет собой более позднюю модернизацию базовой «Волги», которая массово производилась в 1980‑х годах. Именно ее, как отмечает продавец, часто путают с 24‑11, однако речь идет о разных модификациях, и представленный экземпляр относится именно к редкой таксомоторной версии.

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