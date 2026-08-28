Бабье лето в Подмосковье будет, но не такое, как мы привыкли: что прогнозируют синоптики?

Сентябрь в Подмосковье, судя по предварительным прогнозам, преподнесет несколько приятных сюрпризов, однако рассчитывать на устойчивое тепло не стоит. Синоптики уже делятся первыми оценками погодных условий в первой половине осени. Согласно актуальным данным, бабье лето все же нагрянет в регион, но его характер будет далек от классического понимания этого периода. Подробнее об этом REGIONS рассказала ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Каким будет сентябрь: волны тепла вместо устойчивого лета

По словам эксперта, предстоящий месяц не планирует ставить рекорды по холоду. Напротив, предварительные расчеты демонстрируют положительный температурный фон. Однако устойчивого зноя на протяжении привычных семи-десяти дней, увы, не ожидается.

Жителей Московской области ждет порядка двух или даже трех краткосрочных периодов потепления. Но каждый такой отрезок будет относительно коротким. В последние годы погода в столичном регионе демонстрирует изменчивый нрав, и осень 2026-го, судя по всему, не станет исключением: ясные дни будут быстро сменяться пасмурными и дождливыми буднями.

Стоит напомнить: привычное бабье лето ассоциируется у большинства дачников и горожан с устойчивым антициклоном, сухим воздухом и ярким солнцем в первой половине сентября. В этом году подобный сценарий развития событий пока выглядит маловероятным. Потепления будут носить импульсный характер, а между ними вполне возможны затяжные дожди и вторжения холодных воздушных масс.

«Скорее надо рассчитывать на бабье лето. Но это будет не классическое бабье лето с длительным периодом сухой солнечной погоды. Скорее всего, тепло будет приходить волнами», — рассказала Позднякова.

Как подготовиться к нестабильной погоде

Чтобы не попасть впросак из-за капризов природы, стоит заранее продумать стратегию поведения в условиях частой смены температур и влажности. Это касается не только выбора одежды, но и планов на отдых за городом, а также ухода за придомовыми территориями.

Практические шаги для адаптации:

Организуйте многослойный гардероб. Тонкие водолазки, легкие свитера и непродуваемые ветровки позволят чувствовать себя комфортно при утренних +10 и дневных +20 градусах.

Уделите внимание герметизации окон и дверей. Резкие перепады влажности и температуры могут сказаться на микроклимате в доме, поэтому проверьте уплотнители заранее.

Скорректируйте планы полива растений. Если после дождливого периода внезапно возвращается солнце, почва в саду и на газонах может пересыхать неравномерно, что требует гибкого подхода.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

«Не факт, что эти теплые волны придутся именно на период классического бабьего лета и не факт, что они будут длительными. Периоды смены характера погоды у нас сейчас довольно короткие — три-четыре дня хорошей погоды, затем она меняется», — уточнила синоптик.

О чем помнить автомобилистам и садоводам

Для водителей смена теплых и дождливых дней традиционно означает повышенный риск аквапланирования и ухудшение видимости. Специалисты советуют проверить состояние шин и работу дворников еще до наступления первых затяжных ливней. Кроме того, в условиях частых туманов и моросящих осадков стоит пересмотреть дистанцию до впереди идущего транспорта. По статистике, именно в переходные месяцы возрастает количество мелких ДТП на трассах, связывающих Москву с городами области.

Что касается дачников, волнообразное тепло дает редкую возможность продлить сезон активных работ. Листья на деревьях пока сохраняют зеленый окрас, а значит, процессы вегетации еще не завершены. Это позволяет безопасно провести подкормку многолетников фосфорными удобрениями и обработать кустарники от вредителей, не опасаясь скорых заморозков. Однако не стоит откладывать укрытие теплолюбивых роз и винограда на последний момент: как только синоптики зафиксируют устойчивое похолодание, на завершение садовых работ останется всего пара дней.

Почему не стоит полагаться на один источник прогноза

Долгосрочные метеосводки — это лишь вероятностная модель, которая регулярно корректируется по мере приближения дат. В Московском регионе погода формируется под влиянием множества факторов, включая циклоны с Атлантики и движение воздушных масс с севера. Поэтому даже если начало сентября порадует теплом, существует высокая вероятность, что во второй половине месяца атмосферные фронты принесут затяжные осадки. В таких условиях крайне полезно иметь под рукой несколько проверенных приложений с актуальными радарными картами.

Ранее сообщалось, какой будет погода 1 сентября в Москве и Подмосковье.