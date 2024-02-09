Завод по производству майонеза построят в Ступино

ООО «ПК «Печагин» построит завод по производству майонеза и соусов в Ступино. Проект будет реализован в рамках программы импортозамещения, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Площадь объекта составит пятнадцать тысяч квадратных метров. На территории уже стартовали подготовительные работы. Запуск производства запланирован на следующий год.

На начальном этапе на предприятие планируется трудоустроить до 55 человек. В дальнейшем штат будет увеличен до ста сотрудников, а впоследствии и до двухсот.

Реализация проекта позволит компании значительно расширить ассортимент продукции и увеличить объемы производства в два с половиной раза.