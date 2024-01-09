«Не тушить горячие избы»: ТОП-5 советов от психолога, как вернуться к работе после выходных

Длительные праздничные выходные остались позади, и многим россиянам снова необходимо приступать к выполнению рабочих обязанностей. Практический психолог Виктория Колодяжная поделилась ТОП-5 советами, как сосредоточиться на работе после праздничного перерыва.

Первый совет - заботьтесь о себе. Возвращайтесь к решению рабочих вопросов плавно и не спеша.

«В первую очередь не пытаться тушить все горячие избы и останавливать всех коней на скаку», - рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» практический психолог Виктория Колодяжная.

Второй совет - не стоит в панике начинать закрывать все отчеты, испытывая угрызение совести, что долго ничем не занимались. Психолог Колодяжная напомнила, что первая рабочая неделя после Нового года - это адаптационный период для всей страны.

«Именно в этот период к вашей лености, недоточетам или сбоям сроков 90% коллег будет относиться максимально снисходительно, потому что они такие же. Можно не винить себя за то, что столько всего надо сделать, а вы не можете быстро адаптироваться. За выполнение задач надо браться постепенно», - отметила в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» эксперт Виктория Колодяжная.

Третий совет - разделить все дела на группы. В идеале, если вы можете позволить себе выполнять в день не более двух задач.

«Остальные задачи могут идти фоном. Если вы не успеете их сделать, то можно потом найти для этого время. Важно выполнить одну или две самые важные задачи», - отметила в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» эксперт Колодяжная.

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Четвертый совет - позволяйте делать чуть больше перерывов на кофе, чем это происходит в обычные дни. У коллег тоже накопилось много эмоций после новогодних праздников. Они будут не против поделиться эмоциями.

Пятый совет - проговорить установку (вслух или про себя, в присутствии коллег или в одиночестве):

«Я еще не совсем отошел от новогодних праздников. Я не могу быть уверенным на 100%, насколько я буду продуктивным, но я постараюсь!».

Фраза помогает. Кажется, будто так сотрудник снимает с себя отвественность. На самом деле все происходит наоборот.

«На самом деле снимается излишнее напряжение», - рассказала практический психолог Виктория Колодяжная.

Организм таким способом начинает работать спокойнее. Проговорив эту установку в присутствии коллег, вы сможете немного снять напряжение и у них.

Психолог рекомендует также проговорить с каждым из коллег, с кем вы совместно выполните какие-либо проекты, какое из заданий более приоритетное на ближайшие дни.