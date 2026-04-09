Губернатор Подмосковья проверил готовность новой котельной в Электростали

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Электросталь проверил готовность новой котельной на Восточном проезде. Также глава региона пообщался с местными жителями.

«Эта новая БМК — одна из пяти, которые сдаются в этом году в Электростали. Все это делается для того, чтобы работа по теплоснабжению была максимально эффективна, в том числе в концевых домах. Все котельные, которые мы модернизируем или строим — закольцованы, они страхуют друг друга на случай внештатных ситуаций. В Электростали мы также меняем и сети», — сказал губернатор.

Новая котельная — водогрейная, на 15 мегаватт. На ней установлены четыре котла отечественного производства. Сейчас на объекте ведутся пуско-наладочные работы. Выход на полную мощность планируется к июню.

Объект обслуживает 4,8 тыс. жителей, 11 многоквартирных домов и три социальных объекта. С ее вводом снизится нагрузка с котельной в Восточном.

В этом году также планируется ввести четыре новые БМК — во Фрязево, Всеволодово, Елизаветино и Иванисово. В 2027-м введут еще две — на улице Золотухи в Электростали и в поселке Новые дома.

Помимо этого, в округе реконструируют котельную «Восточная». Ранее от жителей неоднократно поступали жалобы на сбои в подаче тепла. В 2024 году объект передали в муниципальную собственность и капитально отремонтировали. В 2026-м обновят резервную топливную систему и переведут котельную на дизельное топливо.

Также обновляют теплотрассы. В прошлом году обновили четыре участка на 14,5 км. В этом году модернизируют 12,5 км. Уже начались работы на Спортивной улице. Завершить ремонт планируется до 1 сентября.

Активно в округе проводится и цифровая трансформация теплоснабжения. В 2024–2025 годах установили датчики и диспетчерский контроль на 13 котельных и на 16 ЦТП. В 2026-м дополнительно подключат четыре котельные, в 2027-м — еще две.

«Что касается автоматизации, если раньше на каждой котельной мы имели по четыре датчика, то с этого года специалисты предложили еще один датчик, который позволит на еще более ранних стадиях выявлять те или иные аварии. Наша задача — в максимально короткий срок предпринимать все необходимые действия, чтобы люди бесперебойно получали тепло и горячую воду», — подчеркнул губернатор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах модернизации коммунальной сферы в регионе.