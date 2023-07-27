Андрей Воробьев: благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Мытищах завершат в августе

Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Мытищах будет завершено в августе, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сегодня глава региона посетил парк, чтобы оценить ход работ. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Андрей Воробьев также пообщался с местными жителями, которые рассказали, что парк стал еще лучше. Там есть все, что нужно для комфортного отдыха с детьми, в том числе аттракционы, кафе, спортивные площадки.

«Я помню встречи в этом парке, когда он еще не был обновлен. Но при этом всегда оставался любимым местом многих людей. Знаю, что есть большие планы по его модернизации», — отметил губернатор.

Центральный парк культуры и отдыха является одной из самых популярных общественных территорий в Мытищах. Там проводят занятия по танцам, йоге и скандинавской ходьбе. Первый этап благоустройства завершился в 2021 году. В парке преобразили главную площадь и набережную, обустроили пешеходные дорожки, установили детскую игровую площадку и скейт-парк площадью более 1,4 тысячи квадратных метров, оборудовали парковку.

Фото: [ Константин Семенец ]

В этом году в рамках работ по благоустройству в парке реконструируют памятник воинам-интернационалистам, откроют фонтан, которые не работал более пяти лет, обновят игровую площадку. Отдельное внимание будет уделено безбарьерной среде.

Андрей Воробьев напомнил, что в сентябре жители Мытищ будут отмечать 400-летие города. К этой дате, подчеркнул губернатор, власти региона стараются обеспечить как можно больше перемен, в том числе ведется большая работа по благоустройству.

В рамках рабочей поездки в Мытищи Андрей Воробьев также провел встречу с предпринимателями, которые ведут свой бизнес в парках.