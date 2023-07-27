Губернатор Подмосковья указал на необходимость создания комфортных условий для бизнеса в парках

Глава Московской области Андрей Воробьев встретился в Мытищах с предпринимателями, которые ведут свой бизнес в парках. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Для нас очень важно все, что связано с содержанием парков. Задача — чтобы там были максимальные удобства для посетителей, чтобы были созданы соответствующие условия для прихода бизнеса. Аттракционы ли это, мороженое, рестораны, различные кружки <…> — во всем этом мы очень заинтересованы», — подчеркнул Воробьев.

Бизнесмены рассказали губернатору о проектах, которые уже реализовали, а также поделились своими идеями относительно развития парков.

Так, Виталий Арутюнян, который организовал в Мытищах парк «ЧайЛэнд», предложил оформлять аттракционы в определенной стилистике. Например, в Королеве, по его словам, может быть космическая тематика, а в Раменском — гжельская роспись.

Предприниматель Сергей Андреев, который развивает бизнес в парке уже более пятнадцати лет, отметил, что в Московской области созданы лучшие условия для бизнеса. У предпринимателя есть фудкорт, где работает порядка тридцати человек, кроме того, осенью он планирует открыть фитнес-клуб, под который уже получил земельный участок.

«Для меня, как для предпринимателя, очень полезно, что сейчас все документы можно подавать в электронном виде. Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев это активно внедряет», — подчеркнул бизнесмен.

Руководитель сообщества «Нежный бизнес» и инициатор идеи создания дизайн-маркета «Ежевика» Татьяна Яцкова предложила открывать в новых жилых комплексах коворкинг-центры или арт-центры для малого бизнеса. По ее словам, там предприниматели, у которых есть проблемы с помещениями, могли бы размещать свои товары и услуги, а также проводить мастер-классы.

Яцкова поблагодарила губернатора за действующие в Подмосковье меры поддержки бизнеса. Она отметила, что субсидий и грантов с каждым годом становится все больше. Кроме того, в регионе работают удобные для предпринимателей центр «Мой бизнес» и инвестпортал, напомнила она.

Ранее Андрей Воробьев подчеркивал, что благоустройство парков имеет большую важность для Подмосковья.