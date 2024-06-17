Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину о мерах поддержки семей бойцов СВО в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину, какие меры поддержки семей бойцов спецоперации реализуются в Подмосковье.
«Целый блок мероприятий мы предусматриваем: и с семьями, и поддержка в детские сады, путевки, различные вещи, которые не пропишешь в указах или распоряжениях. Раскрепление дает нам возможность стараться выполнить все запросы семьи. Понимаем, что это важно», - сообщил Воробьев.
Глава региона также рассказал о работе, проводимой Подмосковьем на новых территориях — в Новоазовском и Тельмановском районах Донецкой области. На этих территориях строятся все самые важные для жизни объекты: школы, детсады и другая социальная инфраструктура.
«Приятно, что большое количество людей туда возвращается», - добавил губернатор.