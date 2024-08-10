Андрей Воробьев: Мы постоянно на связи с врио губернатора Курской области

«Во всех пунктах временного размещения круглосуточно работает медперсонал. Для детей продумали досуг — это и экскурсионные программы, и кружки. Сейчас прорабатываем вопрос обучения. При необходимости устроим детей в школы или организуем учебу на местах», — уточнил Воробьев.