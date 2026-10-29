Андрей Ковалько избран главой Наро-Фоминского городского округа

Голосование прошло в рамках 77-ого заседания Совета депутатов. Все народные избранники поддержали кандидатуру Ковалько единогласно, без возражений и споров.

Церемония вступления в должность состоялась там же, на заседании, сразу после подсчета голосов. Новоизбранный глава произнес присягу. При этом присутствовали депутаты, представители региональной власти, почетные граждане округа и общественность.

Вступление в должность ознаменовало официальное начало работы Андрея Ковалько на посту руководителя муниципалитета. Теперь ему предстоит заниматься развитием округа и решением текущих задач.