Андрей Ковалько избран главой Наро-Фоминского городского округа
Фото: [пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.]
В Наро-Фоминском городском округе сменился руководитель: новым главой стал Андрей Ковалько. Такое решение приняли депутаты местного Совета.
Голосование прошло в рамках 77-ого заседания Совета депутатов. Все народные избранники поддержали кандидатуру Ковалько единогласно, без возражений и споров.
Церемония вступления в должность состоялась там же, на заседании, сразу после подсчета голосов. Новоизбранный глава произнес присягу. При этом присутствовали депутаты, представители региональной власти, почетные граждане округа и общественность.
Вступление в должность ознаменовало официальное начало работы Андрея Ковалько на посту руководителя муниципалитета. Теперь ему предстоит заниматься развитием округа и решением текущих задач.
«Благодарен вам за доверие. Для меня большая честь возглавить наш округ. Я вижу его силу не только в экономических показателях или инфраструктуре, но прежде всего — в людях. Свою задачу как главы вижу в том, чтобы диалог между властью и обществом был честным и открытым. Это нужно, чтобы каждый житель чувствовал: его голос услышан, а проблемы решаются. Приложу все усилия, чтобы достичь поставленных целей», — сказал Андрей Ковалько на церемонии.