180 машин против 1 трамвая: в Самаре хотят пересадить горожан на общественный транспорт

Жителей Самары необходимо пересаживать с личных авто на общественный транспорт. Таков основной посыл проекта нового генплана города в части развития инфраструктуры, сообщил volga.news. Разработчики обозначили варианты развития метрополитена, прокладки трамвайных и троллейбусных линий, а также крупные дорожные проекты.

Проект нового генплана сформирован в рамках разработки единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Самары по заданию регионального минграда. Авторами являются специалисты Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (НИИ ПГ, г. Санкт-Петербург). В понедельник, 26 октября они представили свои предложения экспертному сообществу. Самым объемным выдалось обсуждение именно вариантов развития транспортной инфраструктуры.

«Невозможно в крупном городе постоянно расширять улично-дорожную сеть. Так мы только способствуем увеличению индивидуального автомобильного транспорта. Гораздо эффективнее делать более удобным общественный транспорт, чтобы жители выбирали его для передвижения по городу», — отметила главный градостроитель института Ирина Гришечкина, предваряя презентацию раздела.

По словам разработчика, стратегическая задача нового генплана заключается в стимулировании использования общественного транспорта для ежедневных поездок вместо индивидуального, который не может справиться с имеющимися потоками населения. Ведь в том же центре нет территории для обустройства достаточного количества улиц и парковок для постоянно увеличивающегося числа автомобилей. В качестве доказательства он привел сравнение, что для комфортной перевозки 200 пассажиров нужно либо один современный трамвай, либо два автобуса большой вместимости, либо три автобуса, либо 180 личных автомобилей.

Ранее эксперт Гусев высказал мнение, что заставит россиян отказаться от личного авто.