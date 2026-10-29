Два общественных пространства полностью обновят в Павловском Посаде в 2027 году

В 2027 году в Павловском Посаде планируют полностью обновить два общественных пространства.

Очередной еженедельный объезд территорий состоялся 28 октября. Врип главы Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко пообщался с местными жителями и оценил состояние общественных зон.

На улице Корневская люди подняли вопросы о санитарной обрезке деревьев и установке дорожных знаков. Михаил Владимирович дал поручение ответственным службам держать ситуацию на контроле и закрыть задачи до середины ноября.

В сквере «Яблоневый сад» участники объезда осмотрели территорию. Сейчас она выглядит неудовлетворительно, поэтому на следующий год здесь запланировано комплексное обновление: заменят твердое покрытие, выполнят озеленение, установят малые архитектурные формы, камеры видеонаблюдения и современное наружное освещение.

Отдельно торговому отделу поручено проработать асфальтирование парковки и ремонт фасада магазина. Все объекты должны вписываться в единую концепцию и гармонировать с обликом города.

В поселке Большие Дворы на «Площади 1812 года» в 2027 году тоже произойдут масштабные перемены: появятся новые элементы благоустройства, обновят тротуарную плитку и освещение.

Но главный приоритет сейчас — наладить работу фонтана. Летом он часто выходил из строя из-за утечки воды, что недопустимо. Сотрудникам «Мособлводоканала» поручено провести экспертизу и выяснить причины. Срок исполнения — до 1 декабря.

Кроме того, в ходе объезда обратили внимание на необходимость усилить уборку листвы, смета, порубочных остатков и мусора. Задача ежедневная, но именно от нее зависит, останется ли округ чистым и ухоженным.