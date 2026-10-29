В ЖК «Станиславский» Красногорска возведут детский сад на 120 мест

В жилом комплексе «Станиславский» в Красногорске строят детский сад на 120 мест, компания «ОМ Девелопмент» завершила земляные работы и устройство фундаментной плиты. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Учреждение будет рассчитано на пять групп. Для детей также обустроят музыкальный и спортивный залы, помещения кружков, медицинский и пищевой блоки, постирочную и другие помещения.

На площадке ЖК «Станиславский» на Новорижском шоссе ведется активное строительство первой очереди. Малоэтажный камерный проект будет включать в себя пять корпусов, подземный паркинг и дворы без машин. На территории предусмотрены детские сады, школа и спортивно-оздоровительный комплекс.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.