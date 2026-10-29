В Подмосковье подали почти 40 тыс. заявлений на государственную соцпомощь

С начала 2026 года жители Подмосковья подали свыше 36 тыс. электронных заявлений на оформление государственной социальной помощи, сделать это можно через региональный портал госуслуг в разделе «Гражданам» — «Поддержка» — «Помощь в сложных ситуациях». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Выплату могут оформить отдельные категории жителей, имеющие низкий доход. Среди них — малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане, пенсионеры, ветераны и другие. Для этого им нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить запрашиваемые документы. Искусственный интеллект, внедренный в услугу, проверит прикрепленные файлы и выявит некорректно загруженные документы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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