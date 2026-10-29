Художник погиб под мостом, а квартира досталась компьютерному мастеру: дочь требует проверки

МВД: в Щелкове художник Мадаминов завещал имущество компьютерному мастеру

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Фото: [Медиасток.рф]

В подмосковном Щелкове погиб пенсионер, член Союзов архитекторов и художников России Эдуард Мадаминов. По словам его дочери Карины Туркиной, тело обнаружили под мостом примерно в 10 км от дома; позже мужчину кремировали и захоронили.

Женщина сомневается в официальных обстоятельствах гибели и обратилась в полицию. В МВД по Подмосковью «Известиям» сообщили, что по ее заявлению проводится разбирательство.

Выяснилось, что незадолго до визита дочери к нотариусу права на имущество заявил компьютерный мастер Алексей Филичкин: у него оказалось нотариально заверенное завещание от января 2021 года, по которому он становится единственным наследником недвижимости и сбережений художника. Сам Филичкин утверждает, что много лет чинил Мадаминову компьютер, помогал по хозяйству и материально, а завещание стало благодарностью. Соседи, по словам дочери, описывают художника как бодрого человека, который сам ходил в магазины и не нуждался в постоянном уходе, а компьютерщика видели в подъезде лишь пару раз.

Дочь также обратила внимание на детали: на перилах были следы крови, а при погибшем нашли записку с просьбой о кремации, хотя мужчина исповедовал ислам, где этот обряд запрещен. Юристы отмечают, что завещание в пользу постороннего человека само по себе законно и не доказывает обмана. Однако если подтвердятся признаки давления или насилия, документ можно оспорить, а наследника признать недостойным. Независимо от содержания завещания дочь, которой на момент смерти отца исполнилось 57 лет, относится к нетрудоспособным наследникам и имеет право на обязательную долю — не менее половины того, что причиталось бы по закону.

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