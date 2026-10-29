Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в четверг, 29 октября, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них зафиксировано 1,1 млн автомобилей, что на 8,4% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на трассах М-2 «Крым», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском шоссе. Кроме того, они наблюдаются на Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали не забывать о правилах дорожного движения и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.