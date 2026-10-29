Тренер «Динамо» Тамбиев заявил, что не слышал негативных кричалок в свой адрес

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев заявил на пресс-конференции после матча с «Амуром» (2:1), что не слышал негативных кричалок в свой адрес, поскольку был сосредоточен на игре.

Несколько раз по ходу матча болельщики бело-голубых скандировали «Убирайте Леню из клуба» в адрес главного тренера.

«А что-то кричали? В мой адрес? Сегодня кричат плохо, завтра будут кричать хорошо. Я спокойно к этому отношусь. Это часть работы, часть игры. Я понимаю болельщиков. Дождемся времени, когда в мой адрес будут кричать похвальные слова. Но пока так. Значит, не заслужил», — сказал Тамбиев.

Специалист отказался отвечать на вопрос о том, уверен ли он, то похвальные слова действительно зазвучат. Тамбиев возглавил «Динамо» перед началом сезона. После победы над «Амуром» бело-голубые поднялись с девятого на седьмое место в Западной конференции КХЛ с 21 очком после 23 игр. Однако «Динамо» сыграло больше игр, чем находящиеся ниже СКА и минское «Динамо», поэтому велика реальность угрозы вновь оказаться за границей плей-офф.

Ранее «Динамо» уволило помощника Тамбиева Андрея Банаду. Главный тренер заявил, что таким решением руководство решило встряхнуть команду.