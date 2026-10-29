В Пушкинском поставили на кадастр новый дом в ЖК «Фабрикант»

В ЖК «Фабрикант» Пушкинского округа поставили на кадастровый учет новый дом, теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройка рассчитана на 264 квартиры общей площадью более 12, 6 тыс. кв. м, входные группы спроектированы на уровне земли и дополнены колясочными и велокомнатами. Нижние этажи отведены под стрит-ритейл. На территории есть две современные детские площадки, а также спортивная площадка.

В комплексе построят девять многоквартирных домов, школу для 518 учеников, детский сад для 250 воспитанников, а также сеть подземных крытых и наземных автостоянок на 1328 машино-мест.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.