Обучение в школах паллиативного пациента в Подмосковье прошли более 2 тыс. жителей

С начала 2026 года обучение в школах паллиативного пациента в Подмосковье прошли порядка 750 человек, за все время работы — более 2 тыс. Первая такая школа открылась в 2024 году, в регионе их число достигло 42. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В ходе занятий слушатели осваивают практические приемы ухода за пациентами с тяжелыми заболеваниями — от гигиенических процедур до выявления тревожных признаков», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, это позволяет улучшить состояние больных и создать для них более безопасные условия. Школы доступны для социальных работников и родственников пациентов, нуждающихся в паллиативном медицинском уходе. Им рассказывают об особенностях ухода за паллиативными пациентами, принципах создания комфортных условий в домашней обстановке и не только. Обучение проводят врачи паллиативной медицинской помощи, психологи и специалисты смежных направлений.

Ознакомиться с адресами школ, графиком и темами занятий можно на портале паллиативной помощи.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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