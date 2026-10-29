По данным издания, цель мероприятия — обсудить, как отрасль будет развиваться дальше, поделиться наиболее удачными практиками и познакомить участников креативных индустрий друг с другом, чтобы они могли запускать совместные проекты.

О том, почему столь масштабное событие принимает именно Северная столица, как меняется культурный код Петербурга и куда движется городская креативная экономика, «Вечернему Санкт-Петербургу» рассказал Данил Толмачев — директор Школы креативной экономики СПбГУ и ведущий подкаста «КультТех».

«Тут дело даже не в масштабе организаторов, хотя это, конечно, важно, — говорит эксперт. — Для меня это в первую очередь сигнал, что федеральный центр перестал воспринимать креативную экономику как что-то региональное или нишевое. Отрасль прошла путь от разговоров к реальной повестке государственного уровня».

Петербургу статус зарабатывать не нужно

Как отметил Данил Толмачев, Дни креативной экономики собрали вместе Минэкономразвития России, АСИ и крупный бизнес, включая «Газпром». Уже сам этот факт говорит о серьезном отношении к отрасли. Выбор Санкт-Петербурга в качестве площадки для мероприятия тоже объясним и вовсе не является формальностью.

«У города уже есть своя репутация в этой сфере, свой закон о креативных индустриях, свои институции вроде нашей школы, — подчеркивает Толмачев. — Поэтому я бы сказал так: город не получает какой-то дополнительный статус за счет подобного форума, он его уже заработал, а Дни креативной экономики просто официально это подтверждают».

Ранее сообщалось, что более 500 молодых педагогов собрались на форуме по «цифре» в Рязани.