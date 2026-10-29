Жители Подмосковья воспользовались услугой по оформлению компенсации за детсад свыше 26 тыс. раз

С начала 2026 года в Подмосковье услугой по оформлению компенсации за оплату детского сада воспользовались более 26 тыс. раз, подавать заявление нужно только один раз при записи ребенка в учреждение, далее выплата продлевается автоматически. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Выплата компенсации части родительской платы» доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты», ею может воспользоваться один из родителей или законных представителей, чьи дети посещают подмосковный детский сад и который оплатил услуги по присмотру и уходу за ними.

Компенсация назначается в зависимости от критерий нуждаемости: 70% на каждого ребенка из многодетной семьи, 20% на первого ребенка и 50% на второго ребенка из семей, которым назначено ежемесячное пособие.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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