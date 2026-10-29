В Ленинском округе учитель биологии купила квартиру по «Соципотеке»

Педагог Елена Иващенко, которая работает учителем биологии в МАОУ «Бутовская СОШ № 2», купила квартиру по программе «Социальная ипотека» в Ленинском округе. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, новая участника узнала про нее от коллег. В регион она переехала из Сибири, поэтому своего жилья здесь у семьи не было.

«Мы купили просторную трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Она у нас более 80 кв. м, и это замечательно, потому что мы семья многодетная и нам был необходим именно такой вариант. Еще хотелось, чтобы можно было сразу заехать и жить, поэтому искали жилье с ремонтом. Мы уже переехали и могу отметить, как приятно просыпаться и засыпать в своей квартире. Ощущения непередаваемые!», — отметила Елена.

В рамках проекта жилье могут приобрести медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.