Андрей Воробьев: Мы столкнулись в Климовске с критической ситуацией

Ситуация с котельной в Климовске была в центре внимания традиционного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов. Губернатор отметил, что ситуация, которая сложилась на территории города Подольского округа — больше, чем авария.

«У нас в системе существуют муниципальные и ведомственные, частные котельные. На территории Климовска, на территории режимного предприятия, где допуск ограничен, располагается единственная котельная, которая отапливает 22 тысячи человек. Управляется эта котельная во внутреннем контуре и, как оказалось, из рук вон плохо», — сообщил Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что на котельной практически отсутствовал квалифицированный, компетентный персонал. После того, как произошли неполадки на этом закрытом объекте, в Единую диспетчерскую службу с очень большой задержкой порядка семи часов поступила финальная информация об остановке котла.

«После вскрытия этой информации, по решению президента, сегодня запущен механизм национализации этого завода. Два собственника находятся за границей. Мы получили право в рамках чрезвычайной ситуации взять в управление эту котельную», — рассказал Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что остановка котельной, особенно ее заморозка, как случилось на патронном заводе, предполагает очень сложные оперативные мероприятия. В Климовске произошли большие разрывы на магистральных сетях. Сначала разрываются магистральные сети, а потом — сети в каждом доме — как внутри, так и в каждой квартире.