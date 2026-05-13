Королева погреба: какие сорта свеклы долежат до нового урожая в Подмосковье

На первый взгляд свекла проста в уходе, но итоговый результат часто разочаровывает: корнеплоды вырастают деревянными, безвкусными или загнивают уже к ноябрю. Виной всему — неподходящий сорт. Для подмосковного климата с его перепадами температур и дефицитом солнечных дней нужны особые «бойцы». Садовод Екатерина Рассадина рассказала REGIONS , какие разновидности гарантированно порадуют урожаем и не исчезнут с полок погреба до весны.

Секрет успеха: не гнаться за размерами, а смотреть на адаптацию

Ключевая задача при выборе свеклы для средней полосы — найти сорт, которому не страшны майские заморозки и августовские дожди, объясняет Рассадина. Некоторые разновидности при малейшем стрессе выбрасывают цветоносы, и о сладких корнях можно забыть. Другие, наоборот, приспособлены к нестабильным условиям и успевают накопить сахар даже при минимуме солнца.

Пятерка лидеров: проверенные временем и новинки

«Бордо 237» — бессменный хит на дачных участках. Этот сорт дачники ценят за предсказуемость: из года в год он дает темно-бордовую, сахаристую мякоть и не теряет товарного вида до самой весны. Идеальный вариант для тех, кто варит борщ и делает зимние салаты.

«Детройт» — выбор тех, кто не хочет возиться с треснувшими плодами. Корнеплоды получаются ровными, круглыми, а главное — внутри почти нет тех самых белых кругов, которые портят впечатление от вареной свеклы. Погодные качели этому сорту тоже нипочем.

«Цилиндра» — эстетика и практичность в одном флаконе. Вытянутая форма удобна для нарезки и чистки. Но главное достоинство не в дизайне: плоды прекрасно хранятся и остаются сочными до следующего сезона, отметила садовод.

«Мулатка» — выбор гурманов и тех, кто любит красивые корнеплоды. Темная, насыщенная, практически без колец. Даже после нескольких месяцев в погребе свекла не теряет сладости и не становится ватной, уверяет эксперт.

Для нетерпеливых — «Египетская плоская». Ранний срок созревания позволяет снимать молодые корнеплоды уже к середине лета. Они хороши для свежих салатов и летних супов, когда других овощей с грядки еще немного.

Агротехника: три «нельзя» и одно «обязательно»

Даже самый лучший сорт можно загубить неправильной агротехникой, предупреждает Рассадина. Первая ошибка — загущенные посадки. Свекольные всходы часто выглядят как «щетка», и если не проредить их вовремя, корнеплодам просто не хватит места для роста. Результат — мелочь, которую неудобно даже чистить.

Вторая ошибка — скачки влажности. При длительной засухе свекла деревенеет и теряет природную сладость. Регулярный полив в июле и августе критически важен, напоминает специалист.

Третья ошибка — перекорм азотом. На фоне обильной подкормки навозом или мочевиной ботва уходит в небо, а корень набирает воду и становится пресным. Хороший урожай свеклы начинается с рыхлой, хорошо дренированной почвы и умеренного питания, резюмировала садовод.

