Зевс, Локи и Буба вытеснили Шариков: кинолог назвал самые модные клички собак в Подмосковье

В 2026 году владельцы собак все чаще отходят от традиционных Бобиков и Жучек. В моду вошли короткие звучные имена, заимствованные из мифологии, кино, сериалов и даже мира высокой моды. Кинолог Олег Левченко в беседе с REGIONS рассказал, какие клички сейчас на пике популярности, почему люди выбирают именно их и как имя влияет на поведение питомца.

Среди кобелей безоговорочно лидируют короткие и энергичные имена с «мужественным» звучанием. Абсолютный лидер — Зевс, имя верховного бога, которое привлекает владельцев крупных и средних пород. За ним следуют Локи — для хитрых и активных собак, Оливер — для спокойных и семейных, Марс — для бесстрашных, и неожиданный, но очень популярный Буба, который прижился у мопсов, бульдогов и чихуахуа. Также в топе остаются классические Рекс, Барон, Макс, Джек и Чарли.

У сук картина более разнообразная. Самой популярной стала короткая и мелодичная Мия, за ней — звонкая Айра, славянская Злата, которую выбирают для рыжих и золотистых собак, гордая Изольда и простая, но красивая Ева. В лидерах также Джесси, Рокси, Буся, Пальма и Багира для черных собак.

По словам кинолога, есть важная закономерность: чем короче имя, тем легче собаке его запомнить и тем быстрее она начнет откликаться. Идеальная длина — два, максимум три слога. А вот имена вроде «Геннадий» или «Евлампия» воспринимаются питомцем как белый шум. Кроме того, собаки лучше всего слышат звонкие, шипящие и свистящие звуки — «с», «ш», «щ», «ч», «ц», «з», поэтому Зевс, Локи, Мия, Айра так популярны и удобны.

Тренд на античные и скандинавские имена держится уже несколько лет. Левченко связывает это с желанием подчеркнуть статус собаки, влиянием массовой культуры и эффектом «имени-бренда». Однако он предупреждает, что имя не должно давить на питомца: если маленькому трусоватому щенку дать кличку Зевс, хозяин будет ждать подвигов, а собака останется просто собакой.

Социальные сети и собаки-инфлюенсеры тоже задают моду: отсюда в топах появляются Пончик, Булочка, Кексик, Зефирка. Кинолог советует в таких случаях иметь официальное имя для документов и домашнее ласковое прозвище. Взрослый пес по кличке Пупсик рискует не вызывать уважения на дрессировке, да и кричать такое имя в лесу не очень удобно.

Кличка не должна быть созвучна запрещающим командам и именам членов семьи, иначе собака будет путаться. Лучший способ проверки — произнести потенциальное имя с расстояния двадцати метров: если человек на таком расстоянии понял, что вы сказали, собака тоже поймет.

По данным опроса подмосковных владельцев, ветеринарных клиник и груминг-салонов, топ-10 кличек кобелей в 2026 году выглядит так: Зевс, Локи, Оливер, Марс, Буба, Макс, Чарли, Барон, Шторм, Кексик. У сук лидируют Мия, Айра, Злата, Изольда, Ева, Джесси, Рокси, Буся, Пальма, Зефирка. Кинолог резюмировал, что имя — не магия, а инструмент общения, и чем оно проще, тем лучше, но главное — это воспитание, любовь и забота.