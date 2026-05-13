Более 190 водителей оштрафовали в мае в Подмосковье за парковку в неположенных местах
В Подмосковье с начала мая 2026 года за парковку автомобилей в неположенных местах оштрафовали 195 водителей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В 163 случаях автомобили были припаркованы на участках с зелеными насаждениями. В 32 — транспортные средства мешали проезду спецтехники для вывоза ТКО с контейнерной площадки.
«Нарушения зафиксировали через приложение «Народный инспектор». Общая сумма штрафов составила 1 115 тыс. рублей», - говорится в сообщении министерства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе модернизируют еще более 1 тыс. контейнерных площадок.