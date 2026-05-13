Плазменный рикошет для Земли: на планету надвигается мощная магнитная буря

За последнюю неделю на Солнце произошла череда вспышек, самые сильные из которых зафиксировали 8 и 10 мая. Утром 13 мая случилось очередное возмущение. Стоит ли ждать нового пика активности и как геомагнитные удары отразятся на здоровье людей и работе техники, REGIONS рассказал научный руководитель Института земного магнетизма РАН Владимир Кузнецов. По его словам, Землю может задеть край плазменного облака, выброшенного 10 мая.

Случайность вместо закономерности

Владимир Кузнецов пояснил, что солнечные вспышки происходят случайным образом. Иногда одна инициирует другую, но часто они независимы. Делать выводы о закономерности на основе одного или двух событий нельзя, подчеркнул эксперт. На пике солнечного цикла мощные вспышки в рентгеновском диапазоне возможны, и ничего необычного в их частом появлении нет.

На Земле 13 мая прогнозируется повышенная геомагнитная активность. Ученый сообщил, что возможно возмущение магнитосферы или полноценная магнитная буря. Кроме того, Землю может задеть край плазменного облака, выброшенного 10 мая. При этом он подчеркнул: это обычное явление, которое происходит регулярно.

Механика бури: от вспышки до светофоров

Магнитные бури рождаются в результате вспышек на Солнце. Плазма летит во все стороны, в том числе в направлении Земли, и сталкивается с магнитосферой. Возникают ее колебания — это и есть магнитная буря, объяснил специалист.

Геомагнитные возмущения способны влиять на самочувствие людей и работу техники. Метеозависимые иногда испытывают ухудшение состояния, связанное с изменением атмосферного давления. Как добавил Кузнецов, здоровый человек адаптирован к таким изменениям.

При сильном возмущении возникает воздействие на космическую и наземную инфраструктуру. В линиях электропередач появляются токи, которые могут нарушать их работу. Возникает радиационная опасность для спутников и космонавтов. Международная космическая станция может тормозиться: во время магнитной бури атмосфера разбухает и поднимается вверх, а ее плотные слои тормозят станцию, поэтому приходится ее поднимать и завозить топливо.

Особенно это заметно в северных регионах, где возможны отключения электроэнергии и сбои в работе железнодорожных светофоров.

Статистика и неожиданные сюрпризы

Как отметил Кузнецов, за один солнечный цикл происходит около 35 тысяч вспышек и примерно 600 магнитных бурь. Бывает, что очень мощное событие на Солнце не дает заметного эффекта на Земле — это зависит от того, где именно на диске произошло событие, и от других факторов. А бывает наоборот: небольшое событие сильно сказывается. Здесь закономерностей тоже нет.

Ученый резюмировал: сообщения о том, что будет мощно, случаются, и мощные события иногда происходят, но все это уже пережито много раз. Ничего страшного не случилось. Соответствующие службы готовы, все контролируется. Институт ведет наблюдение за Солнцем и космической погодой, информирует ведомства об изменениях и опасности.

Погодный бонус: лето без аномалий

Отдельно эксперты добавили, что лето без аномальных отклонений от нормы ожидает жителей Подмосковья после майских метеокачелей. При этом небольшие погодные сюрпризы все-таки предвидятся — среди них грозы, ливни и град. Но это уже совсем другая история, не имеющая отношения к космической погоде.

