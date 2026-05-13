Спасение сохатого: лось сбежал из леса и упал бассейн в Калининграде

Сохатый решил искупаться, но ошибся адресом. В Калининграде лось забрел на частную территорию и неожиданно рухнул в пустой бассейн. Выбраться самостоятельно не смог — пришлось вызывать МЧС с краном. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Очевидцы заметили дикое животное, барахтающееся в бетонной ловушке. Глубина бассейна — полтора метра, но воды не было. Лось метался, но не мог зацепиться копытами за скользкие стенки. Люди не растерялись: позвонили спасателям. Те приехали с установкой-краном. Обездвижили сохатого, подняли наверх и вывезли обратно в лес. Операция длилась не один час, задействовали 10 специалистов и две единицы техники. Все обошлось без жертв — ни человек, ни зверь не пострадали.

Калининградцы в шоке обсуждают «пловца-экстремала». Одни смеются, другие удивляются наглости лесного гостя. Но в МЧС напоминают: дикие животные весной особенно активны. Заборы и бассейны для них не преграда. Если увидите лося — не приближайтесь, звоните спасателям. Сами они вряд ли справятся.

