Школьникам Реутова и Балашихи рассказали о возможностях обучения в колледже «Энергия»

День открытых дверей для школьников и их родителей из Реутова и Балашихи прошел в реутовском подразделении колледжа «Энергия». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В общей сложности мероприятие посетили более 250 школьников. Для ребят провели экскурсию по колледжу, рассказали им об образовательных программах и доступных специальностях.

Все желающие могли принять участие в мастер-классах по специальностям набора 2026 года. Это, в том числе, «Сварочные технологии», «Парикмахерское искусство», «Робототехника», «Web-разработка», «3D-моделирование».

Также гостям рассказали об условиях поступления в колледж, возможностях получения стипендии, перспективах трудоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в колледжах региона будет доступно более 36 тыс. бюджетных мест.