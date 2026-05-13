Строительство нового завода завершится в 2026 году на территории сырного агрокластера в Дмитрове

В Дмитрове к осени 2026 года завершится строительство нового завода на территории сырного агрокластера. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В запуск производства инвестируют более 1,5 млрд рублей. Площадь завода превысит 20 тыс. кв. м. Степень строительной готовности объекта составляет 70%. Завершается внешняя отделка и устройство инженерных систем. Начались работы по монтажу технологической линии.

На заводе появится 135 рабочих мест. Здесь будут производить сухой порошок из сыворотки, сливки, сырные нарезки, различные виды сыра, сгущенное молоко с сахаром. Мощность предприятия составит 4,5 тыс. тонн сыра и 14,6 тыс. тонн сухой сыворотки в год.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.