Кондитерскую фабрику в Ступино расширят новым цехом на 500 тонн сладостей в сутки

В Ступино в июне 2027 года завершится строительство нового цеха кондитерской фабрики «Марс». О планах по возведению объекта рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Площадь цеха составит более 26 тыс. кв. м. В нем запустят три производственные линии. Две — для выпуска шоколадных батончиков Barline 2 и TWIX, третью — для выпуска драже M&M’s. Мощность первых двух составит 216 тонн в сутки каждая, третьей — 67 тонн в сутки.

На первом этаже будут находиться цех упаковки батончиков, на втором — цех упаковки драже. Также будут обустроены административные и бытовые помещения, офисные зоны, венткамера, индивидуальный тепловой пункт.

