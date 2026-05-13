Химия не понадобится: раскрыт секрет «чистых» грядок без слизняков и муравьев

С наступлением тепла на дачных участках просыпаются не только растения, но и те, кого хозяева совсем не ждут. Муравьи, тля и слизни в мае способны за пару недель испортить грядки и цветники, если не реагировать вовремя. О том, как грамотно защитить посадки и не навредить себе и участку, REGIONS рассказала опытная дачница Оксана Сергеева. Главный принцип — работать не по листьям, а по логистике вредителей.

Муравьи и тля: война на поражение или перекрытие путей

Бороться с тлей отдельно от муравьев почти бессмысленно, объясняет эксперт. Тля по сути является «домашним скотом» муравьев. Если просто обрывать пораженные побеги или опрыскивать листья, а муравьи продолжают бегать по стволу, через пару дней тля возвращается. Поэтому начинать следует с перекрытия муравьиных дорог.

На деревьях и кустарниках дачница в первую очередь использует ловчие пояса и механические барьеры. На ствол яблони или смородины можно намотать полоску плотной бумаги или ткани и промазать ее нетоксичным клеевым составом. Муравьи не поднимаются выше, а значит, не поднимают и тлю. На многолетниках хорошо работают обычные липкие ленты, если правильно их закрепить.

Сам муравейник Сергеева старается не уничтожать полностью, а смещать подальше от грядок и корней плодовых культур. Кучка в середине клубничной грядки — беда, корни подрываются очень быстро. В таких случаях дачница заливает муравейник горячей водой с золой или мыльным раствором, буквально вымывая его, чтобы насекомые перешли в другое место. Но если муравьи поселились где-нибудь в дальнем углу участка и никого не трогают, она их не трогает тоже — там они и почву рыхлят, и остатки растительности утилизируют.

С тлей на овощах и цветах эксперт предпочитает работать мягкими средствами. По молодой зелени в мае она чаще всего проходит мыльным раствором или настоем золы. Этого достаточно, чтобы сбить первую волну тли. Системные химические препараты в этот период она старается не применять, особенно там, где в ближайшие недели уже будут салаты и зелень на столе.

Слизни и улитки: санитария важнее отравы

Слизни и улитки в мае появляются сразу, как только участок начинает активно поливаться и зарастать укромными уголками, рассказывает Сергеева. Эти вредители любят влагу и укрытие. Если вокруг грядки лежит старая доска, куча травы или пленка, под которыми сыро, они там обязательно будут. Поэтому первая мера — не приманки, а санитария: убираются все лишние укрытия, и огород не поливается на ночь.

Для прямой борьбы дачница использует самые простые методы. Клубничные и капустные грядки она обсыпает вокруг грубым песком, золой или толченой яичной скорлупой. Слизням по такому барьеру идти неприятно, и они выбирают другое направление. Еще хорошо работают ловушки: в неглубокую баночку с броженым напитком, которую вкапывают в землю вечером, утром собирается «урожай» слизней.

Химические гранулы против слизней Сергеева применяет точечно и только там, где нет ни детей, ни домашних животных. Если уж приходится использовать химию, то строго по инструкции и очень локально, не рассыпая по всему огороду. Но в большинстве случаев, подчеркивает дачница, достаточно просто грамотно поливать, вовремя убирать мусор и регулярно обходить грядки вечером. Когда знаешь, где вредители прячутся, слизни перестают быть стихийным бедствием.

