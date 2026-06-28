Андрей Воробьев рассказал об итогах XXIII Съезда «Единой России»

На XXIII съезде «Единой России» обсудили подготовку к выборам в Госдуму, поддержку участников СВО и реализацию Народной программы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о региональных инициативах и приоритетах развития.

В Москве прошел XXIII съезд партии «Единая Россия», в котором приняли участие около 4 тыс. человек. Среди участников были главы регионов, члены правительства, сенаторы, депутаты, ветераны специальной военной операции, Герои России, волонтеры и сторонники партии.

Одной из ключевых тем мероприятия стало выдвижение кандидатов в депутаты Государственной думы. В ходе выступления президент заявил, что предстоящие выборы должны пройти честно, открыто и с надежной защитой от внешнего вмешательства. Также было отмечено, что участники специальной военной операции должны активно участвовать в общественной, политической и управленческой деятельности после возвращения к мирной жизни.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе действует программа «Герои Подмосковья», направленная на адаптацию ветеранов, их вовлечение в систему государственного управления и общественную деятельность. По его словам, жители региона уже направили более 155 тыс. предложений в рамках Народной программы. Наибольшее число инициатив касается благоустройства, развития дорог и транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и образования.

Глава Подмосковья подчеркнул, что все поступившие предложения будут использоваться при дальнейшей работе и реализации проектов. Он также выразил уверенность, что обновление команды, новые подходы и постоянный диалог с жителями помогут оправдать доверие граждан и обеспечить учет их инициатив.