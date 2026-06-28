Lenovo предупредила: дешевой оперативной памяти мир может больше не увидеть

В Lenovo считают, что подорожание оперативной памяти может стать долгосрочной тенденцией. Одной из главных причин называют высокий спрос на чипы для систем искусственного интеллекта. Об этом представители Lenovo заявили в ходе международной конференции ISC 2026, сообщает WCCFTech, передает Газета.ру.

Lenovo спрогнозировала длительное подорожание оперативной памяти

В Lenovo считают, что рост стоимости оперативной памяти носит не временный, а долгосрочный характер. В компании полагают, что цены на модули DRAM могут уже не вернуться к уровню 2025 года.

Такую оценку представители производителя озвучили во время международной конференции ISC 2026.

Почему память продолжает дорожать

По данным Lenovo, ситуация на рынке памяти ухудшается с конца третьего квартала прошлого года. Даже увеличение производственных мощностей, по мнению компании, не сможет существенно снизить стоимость микросхем в ближайшие годы.

Производитель допускает, что высокие цены сохранятся как минимум до конца десятилетия и станут новой нормой для отрасли.

Главной причиной назвали развитие ИИ

В Lenovo связывают дефицит памяти с быстрым развитием технологий искусственного интеллекта. Крупные производители перенаправили значительную часть своих производственных линий на выпуск высокоскоростных чипов для ИИ-серверов.

Из-за этого предложение стандартной оперативной памяти сократилось, что привело к росту цен на компьютеры, смартфоны, игровые консоли и другую электронику.