ФИФА нарушила молчание после резонансного расследования против Мендеша

ФИФА прокомментировала обвинения в адрес капитана сборной Кабо-Верде Райана Мендеша. В организации подчеркнули, что серьезно относится к подобным заявлениям, однако отказались раскрывать детали. Об этом пишет Газета.ру.

ФИФА сделала заявление по делу капитана сборной Кабо Верде

Международная федерация футбола прокомментировала ситуацию вокруг капитана сборной Кабо-Верде Райана Мендеша, который оказался под следствием по подозрению в изнасиловании.

В организации сообщили, что любые сообщения о возможном неправомерном поведении рассматриваются с максимальной серьезностью. При этом в ФИФА отметили, что на данном этапе не намерены давать дополнительные комментарии.

Расследование продолжается

По имеющейся информации, расследование ведут правоохранительные органы Новой Зеландии. Заявление подала гражданка Бразилии, работавшая переводчиком для сборной Кабо-Верде во время пребывания команды в стране.

Женщина утверждает, что футболист проник в ее гостиничный номер, применил физическое насилие и совершил изнасилование.

Мендеш выступает на чемпионате мира

Райан Мендеш уже принял участие в трех матчах чемпионата мира 2026 года, однако результативными действиями не отметился.

В ближайшем матче плей-офф сборная Кабо-Верде должна сыграть против команды Аргентины.