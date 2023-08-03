Андрей Воробьев: участок трассы М-12 в Подмосковье сдадут досрочно

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с председателем правления Госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко проверил ход строительства трассы М-12 «Москва – Казань» в Павловском Посаде. По территории области будет пролегать участок протяженностью 77 километров.

«Президент поставил задачу – целиком сдать дорогу до конца года. Мы свой участок сдадим досрочно – уже в сентябре», - рассказал глава региона.

Он отметил, что уже в первый год работы сюда планируется привлечь до 70 миллионов тонн внутреннего грузопотока.

Воробьев напомнил, что трасса будет пролегать через шесть подмосковных муниципалитетов. Ее первый участок был открыт год назад, он пролегает от ЦКАД до А-108, его протяженность составляет 22 километра.

По словам Петушенко, на трассе монтируют шумозащитные экраны, оборудуют освещение, укладывают асфальтобетон. Также ведется работа на многофункциональных зонах, где можно будет отдохнуть и заправиться. В Подмосковье обустроят четыре такие зоны.

Гендиректор компании-подрядчика «Трансстроймеханизация» Владимир Монастырев рассказал, что трасса примет транспортные потоки с Московского скоростного диаметра. В Подмосковье пройдет единственный шестиполосный участок. На дороге уже установили 1,3 тысячи светильников и 92 километра ограждения. Реализация президентского проекта улучшит транспортную ситуацию для двух с половиной миллионов жителей области.

Губернатор сообщил, что в 2025 году будет достроена развязка в Люберцах. Еще две построят на пересечении с ЦКАДом в Богородском округе и на пересечении с Носовихинским шоссе в Электроуглях.

«В планах – развязка в Орехово-Зуево, которая свяжет М-12 с Большой Бетонкой», - отметил Воробьев.

Он добавил, что в работе сейчас 50 проектов. Крупнейшие из них – концессионные дороги ЮЛА и Пироговка, которые планируется открыть в следующем году. Также на 2024 год запланировано открытие обхода поселка Октябрьский и обхода Больших Вязем.

Ранее губернатор сообщил, что в Щелково досрочно запустят на полную мощность очистные сооружения.