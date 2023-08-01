Андрей Воробьев: очистные сооружения в Щелково запустят на полную мощность досрочно

Очистные сооружения в Щелково запустят на полную мощность досрочно – в ноябре. Ход работ по реконструкции объекта проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сюда инвестировано порядка 18 миллиардов рублей. Спасибо строителям – сдают объект досрочно. Приятно, что жители уже могут спать с открытыми окнами. Правительство также поддержало модернизацию очистных в Дубне и Серпухове, следующий у нас Павловский Посад. Везде будут современные технологические решения», - сказал Воробьев.

Щелковские очистные сооружения являются крупнейшими в регионе – они охватывают более 700 тысяч жителей четырех муниципалитетов. Объект построили более 50 лет назад. Из-за высокой степени изношенности он перестал справляться с нагрузкой, что стало причиной появления неприятного запаха.

Объект реконструируют в рамках нацпроекта «Экология». Изначально завершение работ было запланировано на 2024 год, однако уже сейчас работы выполнены на 99%.

На объекте полностью обновили систему, обеспечили ультрафиолетовое обеззараживание, усовершенствовали технологию очистки. Мощность объекта возросла на 25%.

«Важно, что оборудование, которое устанавливается на очистных, полностью отечественное, а зачастую подмосковное. Все очистные мы строим с запасом мощности, учитывая дальнейшее развитие территории», - отметил губернатор.

В апреле провели пробный запуск подачи воды в режиме пуско-наладочных работ в объеме 80 тысяч кубометров в сутки. Сейчас мощность увеличена до 160 тысяч кубометров в сутки. В ноябре объект выйдет на полную мощность – 400 тысяч кубометров в сутки.

Ранее Воробьев в рамках рабочей поездки в Щелково проверил ход строительства новой школы в микрорайоне Финский.