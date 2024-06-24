Андрей Воробьев прибыл на место пожара во Фрязино

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл на место пожара в здании НИИ «Платан» во Фрязино. Площадь возгорания составляет уже пять тысяч квадратных метров, пламя может распространиться на все здание.

Глава региона сообщил, что пожар ликвидируют более 130 пожарных, задействовано 50 единиц техники. Также работают следователи и медики.

«Помещения здесь арендовали 30 компаний — на момент пожара у двоих из них тут были сотрудники. В здании также были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы. Это привело к обрушению перекрытий», - сообщил губернатор.

Он отметил, что в центральной части здания находится лифтовая шахта, а воздуховоды были расположены так, что ускорили возгорание.

«К этой минуте точно известно, что при попытке спастись из окна выпрыгнули двое мужчин — к сожалению, они погибли. Судьба двух женщин, которые были на восьмом этаже, уточняется. В больнице находится один человек — мужчина 34 лет, сейчас он на ИВЛ», - рассказал Воробьев.

Он добавил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело. Прокуратура устанавливает обстоятельства возгорания.