Андрей Воробьев: в Подмосковье запланирован масштабный ремонт систем теплоснабжения

Подготовка к отопительному сезону стала одной из центральных тем на традиционном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным Правительством и главами округов.

«Мы неоднократно с вами обсуждали и знаем важность модернизации системы ЖКХ, которая включает в себя не только новые котельные. Неправильно было бы понимать, что речь идет о переходе с мазута на газ или с неэффективного газового котла на современный, гораздо более эффективный газовый котел», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области региона подчеркнул, что, в первую очередь, речь идет о замене сетей. Этот процесс требует огромного ресурса — как финансового, так и трудового. При этом сети должны соответствовать всем необходимым требованиям.

«Большая концессия с Газпромом позволяет нам говорить, что сегодня 2 700 котельных у нас существует на территории Подмосковья», — подчеркнул губернатор Московской области.

Андрей Воробьев уточнил, что совместно с Газпромом запланирован масштабный ремонт систем теплоснабжения в Воскресенске, Солнечногорске, Химках.